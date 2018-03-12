Эксперт прокомментировал идею Собчак реформировать полицию

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Реформа полиции нужна, однако для борьбы с коррупцией в ее рядах надо начинать с реформирования судебной системы, после чего переходить к изменениям в правоохранительной системе, заявила РИА Новости эксперт Комитета гражданских инициатив (КГИ) Мария Шклярук, комментируя инициативу кандидата в президенты РФ Ксении Собчак.

Ранее Собчак во время предвыборных дебатов заявила о необходимости фундаментальной реформы полиции, которая "будет тренировать людей, по-другому заставлять их обращаться с теми, с кем они работают в ежедневном режиме". По мнению Собчак, необходимо "устранение коррупционной составляющей в правоохранительной системе".

"Когда мы говорим про экономические преступления, где можно подозревать больше коррупционной составляющей, здесь бы помогли изменения самого законодательства и правоприменительной практики, то есть декриминализация ряда деяний, повышение стандартов доказываемости по делам. Что можно сделать еще и тут? Нужна реформа судебной системы. Если вообще по порядку, я считаю, что на первом месте реформа судебной системы, на втором реформа правоохранительной системы, потому что многие изменения в правоохранительной системе произойдут, если судебная система будет работать иначе", — сказала Шклярук.

По мнению эксперта, если суды начнут относиться к делам "более серьезно, более критично, если увеличится число оправдательных приговоров, если потребуется лучше расследовать уголовные дела и будет недостаточно того, что есть сейчас, то в этой ситуации и коррупционных составляющих станет меньше". "Потому что сейчас, если даже говорить о коррупционной составляющей, это когда предлагают не расследовать дело, не направить его в суд, и люди соглашаются, потому что знают, что в судах нет шанса отстоять (свою позицию). Если они будут знать, что в суде есть возможность получить оправдательный приговор, если человек не виноват, то в этой ситуации будет больше стимулов выходить в судебное разбирательство и противостоять, условно говоря, таким коррупционным предложениям", — пояснила собеседница агентства.

Также она указала, что около 70% от общего объема преступлений, которые расследует и направляет в суды полиция, совершают рабочие, безработные, лица, употребляющие наркотики или алкоголь, и здесь коррупционной составляющей немного.

Шклярук считает, что одним из ключевых моментов, подлежащих реформе, является необходимость "приблизить полицию к нуждам населения". По мнению эксперта, в настоящий момент "слишком сильна ориентация на показатели министерства и на требования начальства, которые не всегда совпадают с тем, что нужно жителям на местах, а последние годы централизации полиции это только ухудшили". "Соответственно, этому может быть два направления, и менее радикальный — это разрешить ввести в систему оценки полиции непосредственно показатели, которые ставит местная власть и губернаторы, каждый на своем уровне, чтобы сориентировать больше. И, соответственно, более радикальный — это начать эксперименты по муниципальной милиции и в городах допустить формирование муниципальной милиции, куда интегрировать участковых и патрульно-постовую службу из тех, что есть сейчас. Это позволило бы освободить их от той работы, которой они сейчас занимаются, часто непрофильной, и сконцентрировать их на том, что нужно непосредственно населению там, где они живут", — считает эксперт.

Кроме того, по мнению Шклярук, необходимо серьезно оптимизировать работу полиции, так как в ней очень много бумагооборота, а новые технологии позволили бы полицейским заниматься непосредственно раскрытием и расследованием преступлений. По мнению эксперта, приблизить полицию к потребностям граждан могли бы помочь специальные опросы. "Одним из хороших первых шагов была бы возможность проводить так называемые виктимизационные опросы по мировым стандартам, которые позволяют понять, как на самом деле относятся к полиции, какой сейчас уровень преступности не регистрируемый, а как люди его ощущают. (Следует) публиковать массивы этих данных и ориентироваться на них при выработке уголовной политики", — заключила эксперт КГИ.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").