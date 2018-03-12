Посол России в Индии уверен, что выборы пройдут на достойном уровне

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 мар — РИА Новости. Посол России в Индии Николай Кудашев призвал всех соотечественников, проживающих или временно находящихся на территории Индии, проголосовать 18 марта на выборах президента РФ. Как заявил высокопоставленный дипломат, российские граждане смогут высказаться о будущем страны, отдав свой голос на одном из пяти избирательных участков.

Беспрецедентный охват

В специальном интервью российским СМИ, приуроченном к предстоящим президентским выборам, посол рассказал, что общее число избирательных участков по состоянию на начало марта составило беспрецедентную цифру — 393. Кроме того, отметил он, была расширена география выездных голосований: так, если на предыдущих выборах в 2012 году досрочные и выездные голосования проводились в 166 городах 62 стран, то сейчас их число возросло до 356 в 90 странах мира.

"Все индийские РЗУ (посольство в Нью-Дели, а также генеральные консульства в Мумбаи, Ченнаи, Калькутте) не исключение: для наших граждан будут открыты пять избирательных участков, включая полноценный участок в городе Панаджи (штат Гоа) — впервые в точке, пользующейся особой популярностью у наших туристов, где все отдыхающие россияне смогут внести свой вклад в выбор будущего нашей страны", — заявил Кудашев.

По словам дипломата, в каждом консульском округе (Делийском, Мумбайском, Ченнайском и Калькуттском) частично уже прошли, а также будут проведены досрочные голосования, чтобы граждане РФ, не имеющие возможности отдать свой голос на одном из пяти участков 18 марта, смогли реализовать свои законные избирательные права.

"Шестого марта состоялось выездное досрочное голосование в городе Маяпуре, штат Западная Бенгалия, в котором находится штаб-квартира организации "Международное общество сознания Кришны" и постоянно проживают несколько сотен российских граждан, 5 марта — в центральной делийской тюрьме "Тихар", — рассказал глава российской дипмиссии.

Затрагивая тему предстоящих планов посольства, Кудашев сообщил, что 12 марта будет проведено досрочное голосование в тюрьме "Пуджал-2" (штат Тамилнад), 13 марта — в Бангалоре (штат Карнатака), 15 марта — в населенных пунктах Наггар и Куллу (штат Химачал-Прадеш), 16 марта — в Ауровиле (штат Тамилнад).

"Что касается работы избирательных участков, то они, как и в нашей стране, будут открыты 18 марта с 08.00 до 20.00 (с 05.30 до 17.30 мск). Российские граждане будут включены в список избирателей при предъявлении внутреннего или заграничного паспорта на основании устного обращения в день голосования либо открепительного удостоверения", — информировал посол.

На достойном уровне

Говоря о своих личных ожиданиях относительно предстоящих выборов, российский дипломат выразил уверенность, что голосование в Индии пройдет "на достойном уровне в предсказуемом режиме".

"При организации мы уделили особое внимание вопросам обеспечения безопасности граждан, информационному освещению столь важного для нашей страны мероприятия. Хочу призвать всех россиян и в особенности — всех проживающих в Индии, либо находящихся в стране на момент голосования, ответственно подойти к своему решению, прийти на выборы и проголосовать, тем самым высказавшись о будущем нашей страны", — добавил Кудашев.

На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.