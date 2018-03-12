Петербуржцы примут "самое деятельное участие" в выборах, уверена Матвиенко

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко уверена, что жители Санкт-Петербурга примут "самое деятельное участие" в выборах президента России.

"Уверена в том, что самое деятельное участие и в голосовании, и в процедуре наблюдения за выборами примут петербуржцы. Нисколько не сомневаюсь в том, что 18 марта жители нашего города проявят свое высокое гражданское самосознание", — сказала она в интервью газете "Санкт-Петербургские ведомости", опубликованном в понедельник.

"Сама я, кстати, планирую 18 марта голосовать в Санкт-Петербурге", — добавила Матвиенко.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").