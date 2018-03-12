Жириновский заявил о давлении липецкого губернатора на активистов ЛДПР

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Владимир Жириновский заявил, что губернатор Липецкой области оказывает давление на активистов ЛДПР в регионе.

"Я прошу всех активистов: последняя неделя, помогите с распространением литературы, не обращайте внимание на губернаторов. Губернатор Липецкой области и другие давят на вас и грозят увольнением с работы. Они все будут привлечены к уголовной ответственности за нарушение конституции", — сказал Жириновский в ходе дебатов на Первом канале.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").