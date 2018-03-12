Бабурин рассказал, что необходимо для борьбы с терроризмом

ВЛАДИВОСТОК, 12 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Сергей Бабурин в ходе предвыборных дебатов заявил, что для борьбы с терроризмом необходимо сохранять территориальную целостность РФ.

"Борьба с террористами предполагает защиту территориальной целостности, и когда либералы сегодня говорят, что они против 282-й статьи, что они за передачу Крыма куда-то, – это потворствование и создание благоприятной среды", — сказал Сергей Бабурин в ходе дебатов на Первом канале.

Ранее Ксения Собчак в своем выступлении заявила о необходимости отмены статьи 282 Уголовного кодекса России (экстремизм).

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").