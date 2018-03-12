Завершен прием заявлений для голосования на участке не по месту прописки

МОСКВА, 12 мар – РИА Новости. Многофункциональные центры, портал госуслуг и избирательные комиссии в понедельник завершают прием заявлений от избирателей, желающих в день выборов президента России 18 марта проголосовать на другом участке, а не по месту прописки; впрочем, те, кто не успел, еще могут оформить специальное заявление, но только в своем участковом избиркоме по месту официальной регистрации.

В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применяется новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения.

Отмена открепительных, использование которых долгое время вызывало серьезные претензии и нарекания наблюдателей, стала одним из самых долгожданных изменений в избирательной сфере, соответствующие поправки были приняты в прошлом году. С подачи Центризбиркома новая норма получила символичное название "отмена избирательного крепостного права": теперь гражданин может прикрепиться к любому избирательному участку, и для этого ему не нужно ехать в другой конец страны — туда, где он прописан, он может оформить соответствующее заявление в ближайшем к нему избиркоме, МФЦ или через портал госуслуг.

При подаче заявления избиратель будет перенесен из списка избирателей участка, к которому он прикреплен по месту регистрации, в список избирателей на том участке, где он хочет проголосовать; информация об этом передается по каналам Государственной автоматизированной системы "Выборы". В день голосования гражданин сможет просто прийти с паспортом на участок, который он указал в заявлении, и отдать свой голос.

Территориальные избиркомы, МФЦ и портал госуслуг принимают соответствующие заявления с 31 января, а участковые избиркомы — с 25 февраля. Ранее в ЦИК отмечали, что, по их оценкам, новым механизмом голосования в ходе нынешних выборов президента могут воспользоваться в общей сложности от 3 до 10 миллионов избирателей. К середине минувшей недели число избирателей, пожелавших голосовать на другом участке, приблизилось к 3 миллионам человек: по данным на утро 7 марта было подано свыше 2,87 миллиона таких заявлений.

Если же избиратель, в случае внезапной командировки или из-за других непредвиденных обстоятельств, решил сменить участок незадолго до дня выборов — позже 12 марта, у него также есть возможность проголосовать там, где ему будет удобно. Однако информацию об исключении из одного списка избирателей и включении в другой за этот срок уже не успеют передать посредством ГАС "Выборы". Поэтому для голосования на другом участке такому избирателю нужно оформить специальное заявление с защитной маркой в своем участковом избиркоме, к которому он прикреплен. Но сделать это нужно до 14.00 по местному времени 17 марта, после этого срока открепиться от своего участка будет уже нельзя.

В таком спецзаявлении должен быть указан конкретный участок, на котором избиратель предполагает проголосовать; придя туда в день выборов, он должен будет кроме паспорта предъявить и само это специальное заявление, тогда он будет включен в список на этом участке и сможет проголосовать там. Для защиты спецзаявления от подделки используется специальный защитный знак (марка). При отсутствии такой марки или ее части заявление считается недействительным.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.