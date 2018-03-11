В Греции голосование на выборах президента России проходит при высокой явке

АФИНЫ, 11 мар — РИА Новости, Геннадий Мельник. В Греции досрочное выездное голосование на выборах президента России проходит при высокой явке избирателей — она в разы выше, чем на думских выборах, сообщил РИА Новости председатель участковой избирательной комиссии (УИК) 8077 (Афины) Олег Бредихин.

Досрочное голосование проходило в воскресенье в Ираклионе на Крите и в Патрах, в субботу — в Ретимно (Крит) и в Волосе. "В Ираклионе пришли голосовать 185 человек, в Патрах — 71. Накануне в Волосе проголосовали 101, в Ретимно — 145 человек. В общей сложности более 500 человек", — сказал Бредихин.

По его словам, в Волос люди приезжали из близлежащих городов — Ларисы, Кардицы.

Бредихин сообщил, что было организовано голосование на дому для нескольких человек, которые не могли прийти на участок в силу преклонного возраста или состояния здоровья.

"Они заранее нас предупреждали и мы заранее предусмотрели, чтобы была доставлена урна для голосования. В Патрах таких избирателей было четверо, в Волосе — одна женщина обратилась", — сказал председатель комиссии.

Он напомнил, что 14 марта пройдет досрочное голосование в городе Катерини.

Бредихин отметил, что интерес в выборам президента России намного выше, чем на выборах в Госдуму в 2016 году. "Явка в несколько раз превышает явку во время досрочного выездного голосования на думских выборах", — сказал Бредихин, который возглавлял участковую избирательную комиссию и на выборах Госдумы в 2016 году.

"С учетом такого интереса к президентским выборам мы принимаем дополнительные меры, чтобы 18 марта в день президентских выборов не было очередей, и у нас будет задействовано больше сотрудников, которые будут выдавать бюллетени избирателям. Комиссия все это учитывает", — сказал председатель комиссии.

Бредихин особо отметил взаимодействие греческих властей при организации выборов президента России.

Он также напомнил, что 18 марта в Афинах будет проводиться полумарафон, движение по ряду улиц будет ограничено, и посоветовал российским избирателям учитывать это при планировании маршрута.