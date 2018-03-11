Выборы 2018

Грудинин заявил, что решил бы "молочный вопрос" с Минском, став президентом

22:0111.03.2018
Новости
(обновлено: 22:24 11.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкКандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фотоКандидат в президенты РФ Павел Грудинин. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МИНСК, 11 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Павел Грудинин заявил, что в случае своего избрания не допустил бы, как глава государства, торговых войн с Белоруссией.

Производство молочных продуктов. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Вергун
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Россельхознадзор планировал с 26 февраля ограничить ввоз из Белоруссии молока и ряда видов молочной продукции для переработки. Ведомство объясняло это продолжающимся поступлением из страны небезопасного сырья. Затем введение запрета было перенесено на 6 марта, а потом на 15 марта. Запрет не распространяется на молоко в потребительской упаковке. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что о каких-либо "молочных войнах" между Россией и Белоруссией не может быть и речи, все возникающие вопросы решаются в рабочем порядке.

"Я думаю, что прекратятся торговые войны", — сказал кандидат в интервью белорусскому телеканалу ОНТ, показанном в воскресенье. Таким образом Грудинин ответил на вопрос, какими были бы отношения Минска и Москвы, если бы он стал президентом России.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 7 марта 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Политик обратил внимание, что Россия и Белоруссия являются братскими странами и "очень сильно связаны". "Думаю, с президентом Белоруссии мы всегда найдем общий язык", — сказал Грудинин, отметив, что на ряд социально-экономических вопросов у него общие взгляды с Александром Лукашенко.

Комментируя планы Россельхознадзора ввести ограничения на импорт ряда видов белорусской молочной продукции, он заявил, что в данной ситуации произошла "подмена понятий". "У нас есть общий враг – это фальсификация продукции, это выдача продукта из пальмового масла как молочный продукт. Это общий враг и у белорусских производителей, и у российских производителей молока. А у нас произошла подмена понятий: мы пытаемся бороться с молоком, молочной продукцией… Я убежден, что белорусская молочная продукция не хуже, чем российская", — сказал кандидат.

Сотрудники лаборатории контроля качества
© РИА Новости / Андрей Александров
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Он также выразил уверенность, что белорусские производители молока не демпингуют. "Нам нужно защитить свой рынок от фальсифицированной молочной продукции. Это в общих интересах, потому что рынок един", — добавил Грудинин.

На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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