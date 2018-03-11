Дипломат рассказал о досрочном голосовании на выборах-2018 в Белоруссии

МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Участки для досрочного голосования на выборах президента РФ в Белоруссии работают без сбоев, сообщил в воскресенье РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Минске Алексей Маскалев.

Досрочное выездное голосование на выборах президента РФ проходит в воскресенье в шести городах Белоруссии — в Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре. Оно организовано с 10.00 до 18.00 по местному времени (совпадает с мск).

"Все участки работают в штатном режиме, все запланированные точки работают без сбоев. Народ приходит, основная масса была после 11.00. В передовиках по количеству проголосовавших у нас пока Молодечно и Пинск", — сказал Маскалев.

Избиратели, по словам дипломата, отмечают хорошую работу участков и довольны организацией досрочного выездного голосования, так как не у всех есть возможность добраться до областных центров в день выборов 18 марта.

Урны с бюллетенями после завершения выездного досрочного голосования будут опечатаны и доставлены на избирательные участки по территориальному принципу, где будут храниться до окончания голосования 18 марта. После этого урны будут вскрыты, а результаты подсчитаны, пояснил пресс-секретарь посольства.

Планируется, что досрочное голосование также будет проходить 15-16 марта в Островце, где строится Белорусская АЭС. Это связано с вахтовым методом работы сотрудников из РФ. В основной день выборов на территории Белоруссии будут работать 13 участков — в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

На высший государственный пост в России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.