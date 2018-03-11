Выборы 2018

Россияне не потеряли интереса к выборам, заявил эксперт

16:3511.03.2018
Новости
(обновлено: 16:42 11.03.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкРабота ЦИК РФ. Архивное фотоРабота ЦИК РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что россияне не потеряли интереса к выборам президента и политике в целом, его результаты с большой вероятностью будут соответствовать итогам голосования 18 марта, заявил РИА Новости политолог Глеб Кузнецов.

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Опрос: более 60% россиян проголосуют за Путина, если пойдут на выборы

Около 69% россиян готовы отдать свой голос за действующего президента Владимира Путина, на 2 и 3 местах — Павел Грудинин с 7% и Владимир Жириновский с 5%, сообщается в Telegram-канале ВЦИОМ по итогам проведенного опроса. Явка на выборах прогнозируется в коридоре значений от 63% до 67%.

"На что я бы обратил внимание, на то, что растет ожидаемая явка. То есть явка будет соответствовать привычной, традиционной явке на президентских выборах, превысит 60%, возможно, даже превысит 65% или будет вокруг этого. Это очень хорошо, это означает, что разговоры о том, что люди потеряли интерес к политике, что президентские выборы неинтересны, что ходить за предопределенным результатом — все это не соответствует действительности", — сказал Кузнецов.

По его словам, результаты опроса ВЦИОМ показывают, что россияне хотят принять участие в голосовании и "исполнить свой гражданский долг". Эксперт предположил, что результаты кандидатов на выборах будут "примерно такими же".

Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Стало известно, сколько россиян готовы поддержать Собчак на выборах

Как отметил руководитель Центра экономических и политических реформ Николай Миронов, нужно "всегда делать скидку на не определившихся и на тех, кто будет принимать решение непосредственно в день голосования". "Такого народу достаточно много обычно. Ну, и те, кто тут ответил, в конце концов, тоже могут как-то поменять свои предпочтения", — считает он.

Тем не менее, добавляет эксперт, изменения не будут значительными: максимум 2-3% для всех кандидатов — как меньшую, так и большую стороны. "То есть в итоговом протоколе мы можем увидеть немного другие цифры, но порядки сохранятся те же самые. Никаких радикальных изменений мы здесь не ожидаем", — пояснил Миронов.

Это средние по стране показатели, но "интересно было бы посмотреть на отдельные регионы", добавил он. "От этого уже можно будет строить прогнозы и на будущие думские выборы, и относительно будущего тех или иных кандидатов", — заключил собеседник агентства.

Отпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Опрос показал, сколько россиян собираются голосовать на выборах президента

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 5-7, 9 марта 2018 года среди четырех тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Метод опроса — телефонное интервью. Статистическая погрешность не превышает 1,6%. Полные данные опроса можно прочитать на сайте ВЦИОМ.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

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