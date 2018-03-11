В Белоруссии началось досрочное голосование на выборах президента России

МИНСК, 11 мар — РИА Новости. Досрочное выездное голосование на выборах президента России проходит в воскресенье в шести городах Белоруссии, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Минске.

"Для удобства российских граждан, проживающих далеко от избирательных участков, которые будут работать в основной день выборов 18 марта, в воскресенье в Белоруссии организовано досрочное выездное голосование. Оно проходит с 10.00 до 18.00 (по местному времени, совпадает с мск — ред.) в Костюковичах, Пинске, Светлогорске, Солигорске, Молодечно и Мозыре", — рассказали в посольстве.

К участию в голосовании в городах Белоруссии приглашаются все граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста, которые в силу обстоятельств оказались в республике в день выборов. Предварительно писать заявление для этого не нужно. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт). Вид на жительство основанием для участия в голосовании не является.

В основной день выборов в Белоруссии будут работать 13 избирательных участков — в Минске, Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Орше, Островце, Полоцке и Клецке-2. Участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

В посольстве ожидают, что на нынешних президентских выборах явка по Белоруссии будет выше, чем на предыдущих в 2012 году (тогда явка составила более 13,5 тысячи человек). Это связано с организацией досрочного выездного голосования, а также увеличением числа избирательных участков (изначально планировалось, что их будет девять). Кроме того, россияне часто приезжают в Белоруссию в личных, туристических целях и по работе. Всего же зарегистрированных граждан РФ в республике более 100 тысяч.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.