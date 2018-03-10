"Кочевой" избирком: как досрочно голосуют в труднодоступных районах Югры

САЛЫМ (ХМАО), 10 мар — РИА Новости, Дмитрий Скобелев. Ханты-Мансийский автономный округ – один из немногих регионов России, в труднодоступных районах которого организовано досрочное голосование на выборах президента. Участвуют в нем не только работники топливно-энергетического комплекса, трудящиеся вахтовым методом, но и представители коренных малочисленных народов Севера.

Чтобы добраться до избирателей, в частности, используется авиация. Корреспондент РИА Новости отправился в путь вместе с членами избирательной комиссии, чтобы узнать, как голосуют жители юрт в Нефтеюганском районе.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский. Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в бюллетене.

Облет юрт

"Для вертолета 25 лет – это не так уж и много, они и по 40-45 летают", — успокаивает командир экипажа Андрей Шенфельд, пока мы вдвоем идем на взлетную площадку авиакомпании "Арго" недалеко от Сургута, где "разогревается" ожидающий нас "Ми-8". Предполагалось, что воздушное судно совершит облет юрт с членами избирательной комиссии на борту днем ранее, 7 марта, но непогода скорректировала планы, и досрочное голосование на выборах президента РФ для жителей труднодоступных территорий Нефтеюганского района Югры пришлось проводить в праздничный день.

В частной авиакомпании Андрей Шенфельд трудится четверть века, причем не один – его брат все это время тоже выполняет полеты для предприятия, в том числе и за командирским штурвалом. Их отец живет в Ханты-Мансийском автономном округе с середины 1960-х годов, он тоже посвятил себя этой профессии.

"Можно назвать нас вертолетной династией. Пошли ли дети по стопам? Нет, мой сын выбрал совсем другое направление, уехал отсюда", — рассказывает Андрей Шенфельд. Зимой, по его словам, у компании заказов меньше, чем летом, но это не мешает обновлять авиапарк – недавно, по собственным словам, он "перегнал" из Казани новое судно. Однако поработать за его штурвалом по-настоящему еще не удавалось. Сегодня его экипажу предстоит не самый близкий путь даже по меркам крупного региона на проверенной годами технике – в поселок Салым, который находится в 30 минутах полета в соседнем Нефтеюганском районе: вертолет будут ждать члены местного избиркома.

© РИА Новости / Дмитрий Скобелев Досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах Югры, Ханты-Мансийский автономный округ. 10 марта 2018 © РИА Новости / Дмитрий Скобелев Досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах Югры, Ханты-Мансийский автономный округ. 10 марта 2018

С ними в путь отправляется представитель администрации, которую можно смело назвать нашим гидом.

Ольга Воронова, председатель районного комитета, занимающегося делами народов Севера, рассказывает, что работники муниципалитета стараются совершать регулярные облеты угодий, добраться до которых автомобильным транспортом даже в холодные месяцы, когда повсюду строятся временные дороги – "зимники", крайне тяжело.

"Все юрты Нефтеюганского района зарегистрированы и относятся к сельскому совету Салыма, соответственно, один из избирательных участков Салыма – там, где голосуют жители этих юрт. В среднем мы (представители администрации района) раз в месяц вылетаем по местам проживания коренных народов. По разной необходимости. В первую очередь полномочия на нас возложены, связанные с организацией вылета детей на обучение и обратно в школы-интернаты, на каникулы дети у нас выезжают в дома, трудно жить все время в образовательных учреждениях. Бывают медкомиссии у нас выездные, по местам возим врачей-специалистов, вакцинацию проводим, диагностику, например, туберкулеза", — разъясняет она.

Представитель районной администрации отметила, что в экстренных случаях у жителей юрт есть возможность вызвать санитарную авиацию.

© РИА Новости / Дмитрий Скобелев Досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах Югры, Ханты-Мансийский автономный округ. 10 марта 2018 © РИА Новости / Дмитрий Скобелев Досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах Югры, Ханты-Мансийский автономный округ. 10 марта 2018

Кабинка для голосования в вертолете

Первым пунктом, куда прибыла передвижная избирательная комиссия, стали юрты Пунси. Это большое хозяйство, где проживают несколько семей. Для членов избиркома не стало неожиданностью, что представители одной из них решили самостоятельно приехать к вертолету, приземлившемуся неподалеку от юрт. Обычно местом для голосования становятся жилища коренных народов, но в данном случае оборудовать под кабинку для голосования пришлось салон воздушного судна.

Две женщины прибыли на больших санях, прицепленных к снегоходу, чтобы поучаствовать в выборах. Отказать им в этом желании нельзя – пусть в тот момент на борту и стало слишком тесно. Позже выяснилось, что с ними договорились заранее – идти к их жилищу далеко, и женщины упростили задачу как членам избиркома, так и экипажу. После этого вертолет все-таки добирается непосредственно до одной из юрт Пунси, сезонного жилища.

"Где мы сейчас сели – это зимние юрты Пунси. Бывает, что представители северных народов живут постоянно на одном месте, а бывает, что они проживают где-то в зимний период. Почему? Да потому, что здесь более привлекательная охота, соответственно, они на зимний период как правило заезжают сюда несколькими семьями, с детьми, тут целое хозяйство. Ближе к весне, не календарной, а по погоде – обычно в конце марта или начале апреля – они перебираются в основные юрты", — рассказывает Ольга Воронова.

© РИА Новости / Дмитрий Скобелев Досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах Югры, Ханты-Мансийский автономный округ. 10 марта 2018 © РИА Новости / Дмитрий Скобелев Досрочное голосование на выборах президента РФ в труднодоступных районах Югры, Ханты-Мансийский автономный округ. 10 марта 2018

Она пояснила, что в общей сложности в 11 юртах Нефтеюганского района, которые предстоит посетить в течение дня, проживают 88 человек, из них с правом избирательного голоса – чуть менее половины.

"Мы надеемся, что максимально всех облетим, и наши сограждане проголосуют. Таких, кто бы отказывался от участия в голосовании, не бывает обычно, но не всегда удается всех застать – кто-то на охоте, на рыбалке. Хотя заранее они были оповещены о том, что будет голосование, у них сотовая связь есть в основном", — продолжает сотрудница администрации.

Она знает всех жителей юрт по именам, в курсе того, чем живут коренные югорчане – работа такая. Например, пока импровизированный избирательный участок разбивают на новом месте – в юрте Даниловых, Ольга Юрьевна просит показать ей снегоходы, которые местные братья должны были приобрести на выделенную субсидию. Две новых машины производства Bombardier они закупили совсем недавно. Говорят, что снегоход стабильно служит им не менее двух лет, после чего необходимо менять детали, поддерживать его в рабочем состоянии.

"Средства выделяются по соглашению от нефтяников", — поясняет Ольга Воронова.

Тем временем приехавшие за десятки километров, чтобы проголосовать в соседних юртах, Прасковья и Наталья Каюковы опустили бюллетени в ящик и с чувством выполненного гражданского долга рассказывают, что никогда не пропускали выборы. "Всегда голосуем, не пропускаем", — говорят они. Сотрудница администрации тут же обращается к детям, находящимся в юрте и наблюдающим за процессом: "Вот, дети, учитесь у старшего поколения".

Ищем на территории хозяйства главу семейства – Данилу Степановича, но найти его не удается. На рыбалке или на охоте, предполагают члены избиркома, однако не особо расстраиваются этому факту и направляются на вертолетную площадку.

Явка замечательная

Последним пунктом назначения становятся юрты Филипповские. На большой территории разместились четыре родственные семьи. Они не делят свои жилища на зимние и летние, предпочитая круглый год заниматься хозяйством на одном месте, промышляя переработкой дикоросов, охотой и рыбалкой. Здесь членов "кочующей" избирательной комиссии ждала самая большая работа – участие в голосовании приняли около десяти человек, в том числе представители молодого поколения, которых нечасто можно встретить в этих местах.

Так, Алена Каюкова обучается в Тюменском колледже информатики и связи, после окончания которого планирует поступать в высшее учебное заведение.

"Пенсию бы, может, увеличили по потере кормильца, — рассуждает девушка, отвечая на вопрос о том, каких решений ждет от нового президента. — Студентам тоже поддержка нужна, им тяжело сейчас живется, стипендия малюсенькая, хотелось бы, чтобы повысили".

По ее словам, она со школьной скамьи мечтает о высшем образовании, но считает нужным сперва получить среднее специальное.

Вместе с родственниками девушка разглядывает наклеенный членами избиркома на стену рядом с печью лист со списком кандидатов. Видит знакомое лицо, улыбается: "Я ее только по "Дому-2" знаю". Нынешние выборы президента для нее первые, в отличие от Нины Савельевны Каюковой.

"С юрт Ваглик сюда приехала, специально прибыла в юрты Филипповские, чтобы мы еще одну посадку не делали", — поясняет наш гид из администрации, показывая на пожилую женщину.

Нина Савельевна уже и не помнит, сколько раз принимала участие в выборах. Но она точно знает, что попросила бы у будущего главы государства. "Буран" новый надо, обязательно надо. Старый-старый "Буран" у меня, сидит-сидит, никуда не едет", — говорит она, уточняя, что раньше сама передвигалась на снегоходе, но теперь им уже не пользуется.

Когда большое семейство проголосовало, председатель участковой избирательной комиссии №188 Наталья Опалева, выдыхая то ли от крепкого мороза, то ли от выполненной, наконец, работы, делится своими впечатлениями.

"К этому мероприятию, к досрочным выборам президента РФ мы готовились довольно долго. К процессу необходимо было подойти максимально ответственно. Заказать транспорт, выехать сюда, в тайгу, к нашим жителям – пришлось пройти очень долгий и трудный путь, но мы своего добились и, наконец, сделали это", — рассказывает Опалева.

Погода заметно подкорректировала планы избирательной комиссии, представителям которой, к слову, исключительно женщинам, пришлось потратить половину праздничного дня, чтобы выполнить свою миссию.

"Явка очень замечательная, практически 100%, почти все были на местах, видимо все этого ждали", — резюмирует она.

Председатель участковой избирательной комиссии пока не акцентирует внимание на цифрах. Оно и понятно – подсчеты будут позднее.