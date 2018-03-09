КПРФ направила в ЦИК около 70 жалоб из-за сюжетов про Грудинина

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин во время выступления на предприятии АО Клевер в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону. 5 февраля 2018

МОСКВА, 9 мар — РИА Новости. КПРФ направила в Центризбирком около 70 жалоб на освещение предвыборной кампании из-за сюжетов про кандидата на пост президента РФ Павла Грудинина, заявил председатель КПРФ Геннадий Зюганов в обращении к избирателям.

"КПРФ направила в Центризбирком около 70 юридически обоснованных жалоб и заявлений. Но ни одно из них не рассмотрено по существу", — сказал Зюганов.

"Нет даже намёка на равные условия борьбы. Против Павла Грудинина объявлена самая настоящая война, разнузданная кампания лжи и клеветы. Более 90% телесюжетов о нём носят грязный, провокационный характер. Это открытая травля! Даже более омерзительная и циничная, чем в лихие 90-е", — заявил председатель партии.

Одним из примеров клеветы он назвал информацию о зарубежных счетах Грудинина.

Ранее Центризбирком сообщил, что получил от ФНС информацию об имевшихся у Грудинина на момент выдвижения — по состоянию на 31 декабря 2017 года — 13 счетах в Швейцарии. Вместе с тем, ЦИК заявил, что не имеет оснований рассматривать вопрос об отмене его регистрации, поскольку полагается на подписанное кандидатом и поданное при регистрации заявление о том, что зарубежными финансовыми инструментами он не обладает.

В своем обращении Зюганов также отметил, что КПРФ предлагает свой путь развития и путь обновленного социализма. "Наша дружная команда нацелена на открытое соревнование программ, на честное соперничество перед лицом всего многонационального народа", — заявил он.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.