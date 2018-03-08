МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак поздравила женщин с 8 марта, заявив, что никому не желает в этот день быть милыми и расцветать, а желает продолжать борьбу — бороться против "вайнштейнов и слуцких", против сексуальных домогательств и пренебрежительного отношения, против дискриминации и домашнего рабства.

"Дорогие подруги! Я поздравляю вас с международным днем женской независимости и равноправия – 8 марта. В этот день я никому из вас не желаю всегда быть милыми, день ото дня расцветать и что-нибудь собой украшать – и сама не хочу слышать этих снисходительных сексистских глупостей. Я не мимоза, чтобы радовать всех, и мои политические оппоненты вам это подтвердят", — написала она в Instagram.

Он отметила, что ей не хотелось бы получать в этот день поздравления "вроде того, которым безмерно удивил позавчера на дебатах коммунист Сурайкин: "Женщина должна рожать и любить мужа".

"Я родила сына, я очень люблю своего мужа, но я точно знаю: мы никому ничего не должны. Мы должны только себе – быть сильными, самостоятельными, равноправными. Давайте запомним это!" — написала она.

Собчак отметила, что 8 марта для нее – это напоминание о том, какой огромный путь прошли женщины в борьбе за равноправие.

"Еще пять веков назад женщины не имели права владеть собственностью, два века назад не могли голосовать, а сто лет назад немыслимой редкостью была женщина, преподающая в университете. Сейчас XXI век, и мы продолжаем борьбу. Борьбу против подлецов и насильников, против вайнштейнов и слуцких, против сексуальных домогательств и пренебрежительного отношения, против дискриминации и домашнего рабства. Мы изменим этот мир, в который столько зла и неустройства внесла борьба тщеславных мужских эго", — подчеркнула Собчак.

"Россия, родина, сила, правда, надежда, честь – слова женского рода. Мы отстоим свое будущее. Мы больше не будем молчать!" — заключила она.

Ранее корреспондент телеканала "Дождь", работающая в Госдуме, во время эфира с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским заявила, что член фракции "пристает к девушкам-журналисткам". Как пояснила корреспондент, речь идет о депутате Леониде Слуцком. На сайте телеканала сообщается, что две журналистки, работающие в Госдуме, на условиях анонимности рассказали "Дождю" о домогательствах со стороны парламентария. Жириновский в эфире телеканала заявил, что впервые слышит об этом, не считает подобное поведение нормальным, и пообещал побеседовать со Слуцким на эту тему.

Сам глава комитета Госдумы по международным делам назвал поклепом прозвучавшие в его адрес обвинения и выразил уверенность в том, что руководство Госдумы разберется в ситуации. Депутат отметил, что попытки сделать из него "русского Харви Вайнштейна" похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.

Затем о якобы приставаниях депутата заявили продюсер телекомпании "Дождь" Дарья Жук и корреспондент русской службы BBC Фарида Рустамова, девушки также заявили о том, что направили соответствующие жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично о якобы домогательствах Слуцкого заявила и замглавного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла. Как ранее заявил глава комиссии ГД по этике Отари Аршба, полученные жалобы будут рассматриваться депутатами после 18 марта.

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