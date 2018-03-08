МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин поздравил женщин с международным женским днем и пожелал им всегда чувствовать любовь и заботу окружающих их мужчин.

"Дорогие женщины, вы – наша жизнь. Мы любим вас за вашу красоту и мудрость, доброту и великодушие. Своей заботой и участием вы делаете мир светлее и добрее. Вы обладаете неиссякаемой энергией, умеете достойно решать самые трудные задачи. И при этом всегда остаетесь самыми милыми и привлекательными", — говорится в сообщении на сайте Грудинина.

"Желаю вам, чтобы не только в этот прекрасный день, но и всегда вы чувствовали любовь и заботу окружающих вас мужчин. Пусть дети радуют вас своими успехами. Пусть уют и благополучие царят в ваших домах, а в ваших семьях торжествуют мир и согласие. Будьте всегда молоды и красивы, любимы и счастливы!" — отметил кандидат.