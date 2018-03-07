Жириновский прокомментировал отсутствие кандидатов на очередных дебатах

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель ЛДПР Владимир Жириновский назвал отсутствие на очередных дебатах остальных кандидатов "русской анархией".

Очередной раунд предвыборных дебатов проходит в среду вечером на телеканале ОТР. В студии присутствуют лишь двое из кандидатов в президенты, это Жириновский и председатель "Коммунистов России" Максим Сурайкин, остальные кандидаты (Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Ксения Собчак, Борис Титов и Григорий Явлинский) представлены доверенными лицами.

"Уважаемые избиратели, приближается конец наших выборов, но посмотрите, как они проходили. Дебаты между кандидатами в президенты официально зарегистрированными, посмотрите — семь человек — только два кандидата. Разве это допустимо? Кто-то поехал по регионам, то есть нам все можно делать, но это беспорядок, это нарушение. Если дебаты — все кандидаты здесь. По регионам все уехали, то есть это русская, вот такая анархия", — посетовал Жириновский в ходе дебатов в эфире телеканала ОТР.

Политик отметил, что при таком ведении выборов не стоит ожидать решения "всех вопросов". "Если мы не можем нормально провести выборы президента, что нам ждать решения всех вопросов", — заявил Жириновский.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").