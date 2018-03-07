ЦИК рассмотрит жалобу штаба Путина на твит Собчак, если она поступит

МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. ЦИК России рассмотрит жалобу штаба Владимира Путина или самого кандидата на твит Ксении Собчак о якобы снятии им своей кандидатуры с выборов, если они посчитают, что его права нарушены и обратятся в комиссию, сообщила секретарь Центризбиркома Майя Гришина РИА Новости.

Ранее Собчак в Twitter опубликовала запись, в которой обыграла мнимое снятие Путиным своей кандидатуры на выборах президента России. В штабе Собчак РИА Новости пояснили, что это просто "смешная шутка".

"Twitter Собчак, я думаю, не зарегистрирован как средство массовой информации, то есть к нему принципы объективности и достоверности не применяются. Если кандидат или его штаб пожалуются, если посчитают, что его права нарушены, и посчитают нужным обратиться, рассмотрим", — сказала Гришина.

На просьбу пояснить, отслеживает ли Центризбирком в целом сообщения в интернете и соцсетях, и может ли это расцениваться как агитация, она напомнила, что уже неоднократно, в том числе публично на заседании ЦИК, отмечалось, что интернет — достаточно безбрежная зона в плане информации.

"Центральная избирательная комиссия, в любом случае, не наделена полномочиями по цензурированию интернета, это первое. Второе: есть описание в законе запрещенной информации, есть специальные органы, которые за этим следят и осуществляют мониторинг интернета", — пояснила секретарь ЦИК, добавив, что все, что связано с кандидатами, в объем этого мониторинга не входит.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.