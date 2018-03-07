В ЦИК рассказали о расходах избирательного фонда Сурайкина

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Максим Сурайкин тратит на предвыборную кампанию меньше остальных кандидатов, его расходы за две недели до выборов оказались равны 1,3 миллиона рублей, следует из данных российского Центризбиркома.

Комиссия на своем сайте приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 5 марта. Всего в избирательный фонд Сурайкина поступило к тому моменту 1 миллион 452 тысячи 483 рубля, а общие расходы на его кампанию составили 1 миллион 375 тысяч 643 рубля.

Это значительно меньше, чем расходы других кандидатов в тот же период — от почти 8,7 миллиона рублей у Сергея Бабурина до 376 миллионов у Владимира Жириновского.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.