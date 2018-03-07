Грудинин потратил почти все средства избирательного фонда

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Павел Грудинин израсходовал практически все средства, имеющиеся в распоряжении его избирательного фонда на ведение предвыборной кампании, говорится в материалах российского Центризбиркома, опубликованных на сайте комиссии.

Комиссия приводит сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов по состоянию на 5 марта. Всего в фонде Грудинина было 197 миллионов 990 тысяч 244 рублей, из которых он израсходовал уже 197 миллионов 56 тысяч 420 рублей, следует из данных ЦИК России.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном — порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.