МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак намерена посетить Крым с гуманитарной миссией, сообщила РИА Новости ее официальный представитель Ксения Чудинова.

Ранее Чудинова рассказала РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. Позднее глава МИД Украины Павел Климкин назвал "политической шизофренией" обращение Собчак в украинское посольство.

"В 2014 году Ксения занималась журналистикой и делала независимый репортаж о состоянии дел в Крыму. Сейчас мы запросили разрешение на въезд не в рамках политической агитации, а в рамках гуманитарной миссии, чтобы встретиться с людьми, чьи права нарушаются", — сообщила Чудинова.

Собчак, позиционирующая себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Позднее она признала, что большинство крымчан хотят быть в составе России, и просто отдать Крым Украине не получится. Как заявляла экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская, слова Собчак о регионе демонстрируют хамское отношение к выбору крымчан.