Жириновский пообещал трудоустроить других кандидатов в случае своей победы

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский в ходе дебатов на "Радио России" в среду пообещал в случае своей победы на выборах 18 марта трудоустроить остальных кандидатов, чтобы никто из них не остался на улице.

Темой дебатов в этот раз стало развитие промышленности и регионов. В них, кроме Жириновского, приняли участие доверенные лица Павла Грудинина (Максим Шевченко), Максима Сурайкина (Александр Подзоров), Григория Явлинского (Сергей Митрохин).

"Я обязательно дам работу всем остальным кандидатам в президенты, никто не останется на улице", — заявил Жириновский в эфире радиостанции.

Высказываясь по теме дебатов, лидер ЛДПР предложил, в частности, "снова начать освоение Сибири" и Дальнего Востока. "Давайте начнем с Сахалина. Безналоговая экономика. Получится? Тогда — Дальний Восток. Получится? Восточная Сибирь и так дальше", — сказал Жириновский.

Подзоров выступил за национализацию всех больших предприятий. Митрохин озвучил предложение Явлинского предоставлять гражданам пустующие земли бесплатно при условии строительства на ней своего жилья; приоритет же регионального развития, по его словам, должны определять сами граждане через местные референдумы и публичные слушания. Шевченко заявил, что экономика РФ должна строиться по следующему принципу: "50% отдается федеральному центру, 50% оставляется региону на благоустройство, на дороги, на детские сады, на школы".

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").