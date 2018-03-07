Памфилова не стала комментировать запрос Собчак в посольство Украины

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Москве. 5 марта 2018

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время встречи с кандидатами в президенты РФ в Москве. 5 марта 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова не стала комментировать обращение кандидата в президенты России Ксении Собчак в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым.

Ранее официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. При этом депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что Собчак в апреле 2014 года уже посещала Крым без такого разрешения.

"Не комментирую, я не хочу комментировать. Это не наш вопрос, не вопрос ЦИКа. Мы постараемся обеспечить беспристрастность с точки зрения ЦИКа в отношении всех кандидатов. Это не наша тема", — сказала Памфилова, отвечая на вопрос о том, можно ли расценивать обращение Собчак к украинской стороне как "посягательство на суверенитет России".

Собчак, позиционирующая себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Позднее она признала, что большинство крымчан хотят быть в составе России и просто отдать Крым Украине не получится. Как заявляла экс-прокурор Крыма, депутат Госдумы Поклонская, слова Собчак о регионе демонстрирует хамское отношение к выбору крымчан.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.