Поклонская напомнила о визите Собчак в Крым в 2014 году

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в апреле 2014 года уже посещала Крым, и тогда не просила ни у кого разрешения, заявила депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская.

Во вторник официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским. В среду пресс-секретарь миграционной службы Украины Сергей Гунько заявил, что ведомство рассмотрит запрос Собчак на посещение Крыма в соответствии с действующим законодательством, если таковой поступит.

"Госпожа Собчак была в Крыму в апреле 2014 года, в том числе и у меня в гостях, сразу после возвращения крымского полуострова в состав России, и тогда никакого разрешения не спрашивала у киевских властей… И ещё, зачем ехать с предвыборной агитацией на территорию, которую не считаешь своей Родиной?.. Как можно быть главой государства, не признавая при этом его территориальную целостность?" — написала Поклонская в своем официальном аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Депутат Госдумы также считает, что действия Собчак могут содержать в себе признаки преступления, предусмотренного ст. 280.1 Уголовного кодекса РФ "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ".

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выбору пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента РФ восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".