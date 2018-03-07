ЦИК не получал жалоб от Путина за время избирательной кампании

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ 2018

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ 2018

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Центризбирком России не получал жалоб от кандидата в президенты РФ Владимира Путина в ходе избирательной кампании, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Нет, никаких", — сказала Памфилова журналистам в ответ на вопрос о том, были ли жалобы от Путина.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").