Поклонская отреагировала на желание Собчак посетить Крым через Украину

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская считает поступок кандидата в президенты Ксении Собчак, попросившей украинское посольство разрешить ей посетить Крым, шоу и провокацией.
Собчак, позиционирующая себя как кандидат "против всех", ранее заявила, что считает Крым украинской территорией. Позднее она признала, что большинство крымчан хотят быть в составе России и просто отдать Крым Украине не получится. Во вторник официальный представитель кандидата Ксения Чудинова сообщила РИА Новости, что Собчак обратилась в украинское посольство за разрешением посетить Крым, который считает украинским.
"Сейчас интересно будет наблюдать за тем, как выйдут из данной ситуации украинские власти. Ведь выдав "разрешение", они тем самым признают предвыборную агитацию на территории Крыма. Может быть, Собчак не в той стране зарегистрировала свою кандидатуру? Конечно, кандидат Собчак является мастером шоу: побольше шума, скандалов и провокаций. Но это же не съемочная площадка "Дома-2", — написала Поклонская в своем официальном аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
В среду пресс-секретарь миграционной службы Украины Сергей Гунько заявил, что ведомство рассмотрит запрос Собчак на посещение Крыма в соответствии с действующим законодательством, если таковой поступит.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.
Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента России восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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