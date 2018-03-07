Выборы 2018

Социологи не фиксируют падения рейтингов Путина в Москве и Санкт-Петербурге

14:0907.03.2018
Новости
(обновлено: 14:33 07.03.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе ЛужникиУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе Лужники
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Социологи не фиксируют падения рейтингов кандидата в президенты РФ Владимира Путина, его электоральная поддержка сохраняется на уровне 60-65% от общего числа опрашиваемых россиян, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Предвыборный баннер в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Рейтинг Путина к началу марта составил 69,7%, показал опрос ВЦИОМ

Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором говорится о том, что рейтинг Путина резко упал в крупных городах России. Со ссылкой на данные ВЦИОМ, "Ведомости" написали, что в Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки кандидата уменьшился более чем на 12 процентных пунктов — с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. Издание сообщает, что в других городах-миллионниках это падение было зафиксировано до Нового года.

Падения не было

"Никакого падения нет, если и были снижения — действительно, они в феврале фиксировались — то это снижение временное", — сообщил РИА Новости директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Митинг За сильную Россию! в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе Лужники
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Путин пообещал десять лет ярких побед в случае победы на выборах

Эксперт пояснил, что при подготовке материала издание использовало не новейшие данные из опроса, проведенного центром 2-4 марта, а устаревшую статистику. По словам Федорова, "Ведомости" сравнили эти данные с предновогодним пиком, зафиксированным 25-27 декабря. Федоров отмечает, что в предновогодний период естественно улучшаются настроения россиян, что приводит к росту рейтингов.

"В диапазоне достаточно узком колеблется уровень поддержки Путина — 60-65%, он таким был в декабре до этого предновогоднего пика, и таким же он является сегодня, по данным опроса за 2-4 марта", — подчеркнул Федоров.

Электоральный рейтинг Путина к началу марта составил 69,7%, кандидата на пост главы государства от КПРФ Павла Грудинина — 7,1%, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Кого же выбрать 18 марта?
© Инфографика
Кого же выбрать 18 марта?

По данным ВЦИОМ, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 63,1% заявили о намерении проголосовать за Путина. О том, что они точно примут участие в выборах, заявили 62,7% москвичей и петербуржцев, 10,7% выбрали вариант ответа "скорее приму", еще 2,3% ответили, что скорее не примут участие в выборах главы государства, а 9,1% сказали, что точно не примут участие. Еще 13,8% опрошенных в Москве и Петербурге сказали, что пока не определились с решением об участии в выборах, а 1,4% респондентов затруднились ответить.

Президент Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александр Ослон также отметил, что они не фиксируют снижения рейтинга Путина.

"Если взять, например, позапрошлый год, это тенденция? Самые большие цифры были летом 2014 года, будем сравнивать? По-моему, это чистая спекуляция", — выразил свое мнение Ослон.

Что влияет на рейтинг кандидата?

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин уточнил, что такие высокие рейтинги, которые характерны Путину, всегда имеют тенденцию к колебанию. Он напомнил, что это происходило и в предыдущие предвыборные кампании.

Подготовка к президентским выборам. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прошлый век без креатива: что эксперты думают о предвыборной агитации

"Рейтинги колебались, причем ближе к дате выборов иногда наблюдалась тенденция к снижению. Люди, очевидно, просто не выдерживали напряжения", — сказал РИА Новости Зудин.

Эксперт также подтвердил слова Федорова о том, что новогодние праздники влияют на электоральные настроения россиян. Он рассказал, что разницу между результатами опросов в конце декабря и в другие зимние месяцы усиливает и тот факт, что световой день остается очень коротким, что, соответственно, ухудшает настроение людей. Политолог согласился с главой ВЦИОМ и в том, что болезнь Путина могла негативно сказаться на уровне его поддержки населением.

"В избирательной кампании Владимира Путина отмечалось то, что наблюдатели называли застоем… Мог проявиться эффект, который мог быть связан с этой несколько инерционной фазой. Владимир Путин, мы знаем, был простужен и стал на какое-то время менее активен в избирательной кампании", — заявил Зудин.

Три президентских срока Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.Владимир Путин дает присягу Президента РФ
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин впервые был избран президентом России 26 марта 2000 года после того, как предыдущий глава государства Борис Ельцин подал в отставку.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкПутин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.Президент РФ Владимир Путин и первый Президент РФ Борис Ельцин на Красном крыльце в день инаугурации Владимира Путина. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Путин одержал победу в первом туре, набрав 52,94% голосов избирателей. Церемония инаугурации нового президента прошла 7 мая 2000 года.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.Президент РФ Владимир Путин во время голосования на избирательном участке в день выборов президента Российской Федерации
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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В марте 2004 года Путин был избран президентом на второй срок. Он опять победил в первом туре, набрав 71,31% голосов избирателей.
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВладимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.Президент РФ Владимир Путин и его супруга Людмила Путина после голосования на выборах президента Российской Федерации выходят из избирательного участка №2039
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Владимир Путин и его супруга Людмила на выборах 2004 года голосовали на избирательном участке №2039, который находится в здании Российской академии наук в Юго-Западном административном округе Москвы.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкЦеремония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Церемония официального вступления в должность президента Владимира Путина состоялась 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкВладимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.Официальное вступление в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин приносит присягу президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / POOLПерейти в фотобанкСмотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России Владимира Путина
© РИА Новости / POOL
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Смотр Президентского полка на Соборной площади Кремля во время церемонии официального вступления в должность президента России, 7 мая 2004 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПосле того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин после перерыва на XII Съезде Единой России в зале ДС Лужники
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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После того, как в 2008 году президентом России был избран Дмитрий Медведев, Владимир Путин занял пост премьер-министра страны. В сентябре 2011 года на съезде партии "Единая Россия" Путин объявил, что выставит свою кандидатуру на выборах в 2012 году и в случае его победы правительство возглавит Дмитрий Медведев.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанк7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.Председатель правительства РФ Владимир Путин в Центральной избирательной комиссии России во время подачи документов для регистрации в качестве кандидата в президенты на предстоящих 4 марта 2012 года выборах главы государствf
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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7 декабря 2011 года председатель правительства Владимир Путин подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации в качестве кандидата в президенты России.
© РИА Новости / Юрий СтрелецПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на городском ипподроме
© РИА Новости / Юрий Стрелец
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Участники митинга в поддержку кандидата в президенты России Владимира Путина на ипподроме в Самаре. 11 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПремьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Премьер-министр России Владимир Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкПутин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин выступает на митинге Защитим страну! в спорткомплексе Лужники
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Путин выступает на митинге "Защитим страну!" в спорткомплексе "Лужники". 23 февраля 2012 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкНа выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.Кандидат в президенты РФ, председатель правительства России Владимир Путин опускает бюллетень в урну для голосования на избирательном участке № 2079 на выборах президента РФ в Российской академии наук. 2012 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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На выборах президента 4 марта 2012 года председатель правительства России Владимир Путин в первом туре набрал 63,6% голосов избирателей.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВ день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр РФ, кандидат в президенты Владимир Путин на митинге на Манежной площади в Москве. 2012 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
В день выборов действующий на тот момент президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин приняли участие в митинге, который был организован Общероссийским народным фронтом и движением "Сеть сторонников Путина" на Манежной площади в Москве.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкУчастники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.Участники санкционированного митинга в поддержку кандидата в президента РФ Владимира Путина на Манежной площади
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники митинга в поддержку кандидата в президента России Владимира Путина на Манежной площади в Москве. 4 марта 2012 года.
© РИА Новости / Екатерина ШтукинаПерейти в фотобанкЦеремония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Церемония инаугурации Владимира Путина на пост президента России состоялась 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкСпециально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.Церемония инаугурации избранного президента РФ Владимира Путина. 7 мая 2012 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Специально изготовленный единственный экземпляр официального текста Конституции Российской Федерации 1993 года в действующей редакции и знак президента Российской Федерации вносятся в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации избранного президента России Владимира Путина.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин произносит текст присяги во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкИзбранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.Избранный президент РФ Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации. 7 мая 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Избранный президент России Владимир Путин входит в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца во время церемонии инаугурации 7 мая 2012 года.
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Послание сыграет роль

Зудин выразил уверенность, что новый яркий этап в предвыборной кампании Путина наступил с его посланием Федеральному собранию РФ. Политолог объяснил, что до того, как подобное событие станет влиять на оценки и настроения потенциального электората, должно пройти около двух недель.

Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премии Доброволец России - 2017 во дворце спорта Мегаспорт в Москве. 6 декабря 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Владимир Путин: русский медведь на мировой арене

"Эффект от послания, он обязательно проявится, но он проявится позднее", — сообщил Зудин.

Тем не менее политолог напомнил, что не стоит сравнивать рейтинги политика в крупных городах и меньших поселениях. "В мегаполисах у Владимира Путина исторически поддержка была ниже, чем в населенных пунктах других типов", — уточнил эксперт.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.

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