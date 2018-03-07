Социологи не фиксируют падения рейтингов Путина в Москве и Санкт-Петербурге

Участники митинга в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе Лужники

Участники митинга в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина на стадионе Лужники

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Социологи не фиксируют падения рейтингов кандидата в президенты РФ Владимира Путина, его электоральная поддержка сохраняется на уровне 60-65% от общего числа опрашиваемых россиян, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета "Ведомости" опубликовала материал, в котором говорится о том, что рейтинг Путина резко упал в крупных городах России. Со ссылкой на данные ВЦИОМ, "Ведомости" написали, что в Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки кандидата уменьшился более чем на 12 процентных пунктов — с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля. Издание сообщает, что в других городах-миллионниках это падение было зафиксировано до Нового года.

Падения не было

"Никакого падения нет, если и были снижения — действительно, они в феврале фиксировались — то это снижение временное", — сообщил РИА Новости директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

Эксперт пояснил, что при подготовке материала издание использовало не новейшие данные из опроса, проведенного центром 2-4 марта, а устаревшую статистику. По словам Федорова, "Ведомости" сравнили эти данные с предновогодним пиком, зафиксированным 25-27 декабря. Федоров отмечает, что в предновогодний период естественно улучшаются настроения россиян, что приводит к росту рейтингов.

"В диапазоне достаточно узком колеблется уровень поддержки Путина — 60-65%, он таким был в декабре до этого предновогоднего пика, и таким же он является сегодня, по данным опроса за 2-4 марта", — подчеркнул Федоров.

Электоральный рейтинг Путина к началу марта составил 69,7%, кандидата на пост главы государства от КПРФ Павла Грудинина — 7,1%, на третьем месте — лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 5,6%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

По данным ВЦИОМ, среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга, 63,1% заявили о намерении проголосовать за Путина. О том, что они точно примут участие в выборах, заявили 62,7% москвичей и петербуржцев, 10,7% выбрали вариант ответа "скорее приму", еще 2,3% ответили, что скорее не примут участие в выборах главы государства, а 9,1% сказали, что точно не примут участие. Еще 13,8% опрошенных в Москве и Петербурге сказали, что пока не определились с решением об участии в выборах, а 1,4% респондентов затруднились ответить.

Президент Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) Александр Ослон также отметил, что они не фиксируют снижения рейтинга Путина.

"Если взять, например, позапрошлый год, это тенденция? Самые большие цифры были летом 2014 года, будем сравнивать? По-моему, это чистая спекуляция", — выразил свое мнение Ослон.

Что влияет на рейтинг кандидата?

Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин уточнил, что такие высокие рейтинги, которые характерны Путину, всегда имеют тенденцию к колебанию. Он напомнил, что это происходило и в предыдущие предвыборные кампании.

"Рейтинги колебались, причем ближе к дате выборов иногда наблюдалась тенденция к снижению. Люди, очевидно, просто не выдерживали напряжения", — сказал РИА Новости Зудин.

Эксперт также подтвердил слова Федорова о том, что новогодние праздники влияют на электоральные настроения россиян. Он рассказал, что разницу между результатами опросов в конце декабря и в другие зимние месяцы усиливает и тот факт, что световой день остается очень коротким, что, соответственно, ухудшает настроение людей. Политолог согласился с главой ВЦИОМ и в том, что болезнь Путина могла негативно сказаться на уровне его поддержки населением.

"В избирательной кампании Владимира Путина отмечалось то, что наблюдатели называли застоем… Мог проявиться эффект, который мог быть связан с этой несколько инерционной фазой. Владимир Путин, мы знаем, был простужен и стал на какое-то время менее активен в избирательной кампании", — заявил Зудин.

Послание сыграет роль

Зудин выразил уверенность, что новый яркий этап в предвыборной кампании Путина наступил с его посланием Федеральному собранию РФ. Политолог объяснил, что до того, как подобное событие станет влиять на оценки и настроения потенциального электората, должно пройти около двух недель.

"Эффект от послания, он обязательно проявится, но он проявится позднее", — сообщил Зудин.

Тем не менее политолог напомнил, что не стоит сравнивать рейтинги политика в крупных городах и меньших поселениях. "В мегаполисах у Владимира Путина исторически поддержка была ниже, чем в населенных пунктах других типов", — уточнил эксперт.

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На высший государственный пост претендуют лидер партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ, Владимир Жириновский, который традиционно баллотируется от своей ЛДПР, действующий глава государства Владимир Путин, который идет на выборы как самовыдвиженец, телеведущая Ксения Собчак, выдвинутая партией "Гражданская инициатива", председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, ставший кандидатом от своей Партии роста, и один из основателей партии "Яблоко" Григорий Явлинский.