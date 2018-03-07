ЦИК не нашел правовых оснований для снятия Грудинина с выборов

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком не имеет никаких правовых оснований, чтобы рассматривать вопрос о снятии кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина с нынешних выборов, сообщил замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

"Еще раз обращаю внимание на то, что Центральная избирательная комиссия не имеет никаких правовых оснований для того, чтобы рассматривать или обсуждать вопрос об отмене регистрации кандидата", — заявил Булаев на заседании в среду.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").