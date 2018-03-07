Сурайкин предложил ввести возможность электронного сбора подписей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты России, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин предлагает ввести возможность электронного сбора подписей граждан на законодательном уровне.

Сурайкин в среду встретится в своем штабе с представителями миссии наблюдения за выборами из стран СНГ.

"Надо вводить возможность электронного сбора подписей гражданина… вполне возможно внести такую законодательную инициативу", — сказал Сурайкин в среду в ходе встречи.

Политик пояснил, что в ходе заверения подписей у нотариуса партия столкнулась с трудностями во всех 64 регионах, где региональные отделения вели сбор голосов за регистрацию кандидата. "Большая часть нотариусов с этой процедурой не знакомы… Практически в каждом регионе, в 64 регионах мы вели сбор, в лучшем случае, один-два нотариуса соглашались", — пояснил Сурайкин.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").