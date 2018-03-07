В ЦИК хотят распределить эфирное время кандидатов, которым не нужны дебаты

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова уверена, что если кандидат не считает нужным ходить на дебаты, честнее будет отдать его эфирное время оппонентам.

"Если кандидат, может, это его принципиальная позиция, не считает нужным ходить на дебаты, я сейчас обращаюсь к Павлу Николаевичу Грудинину, значит, тогда, наверное, честнее просто отдать это время другим кандидатам. Пусть они между собой делят его и дебатируют", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").