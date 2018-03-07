ЦИК выступил за ужесточение обратной связи по жалобам избирателей

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Российский Центризбирком считает необходимым ужесточить порядок обратной связи с гражданами, которые подают жалобы по выборам, чтобы не приходилось отвлекаться на "фейки", заявила на заседании комиссии в среду председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она рассказала, что 12 февраля ЦИК получил по электронной почте обращение "от имени одной из избирательниц", которая сообщала, что в Челябинской области представители администрации якобы проводили агитацию за одного из кандидатов на заседании координационного совета по взаимодействию с некоммерческими организациями. Обращение поступило по электронной почте, "фактически без подписи". После проверки выяснилось, что эта женщина впервые слышит о том, что она писала какие-либо письма с жалобами в ЦИК.
"В соответствии с законом, мы должны реагировать. Есть проблема, мы ее сейчас будем решать, у нас довольно большое количество обращений поступает по электронной почте. Как мы уже проверили, много просто фейков — анонимные, или подписываются совершенно не теми фамилиями, то есть создают информационный мусор. А на самом деле проверить невозможно. Я полагаю, что нам нужно будет ужесточить — что если люди действительно обращаются, по крайней мере, чтобы была обратная связь", — сказала Памфилова.
Она пояснила, что такая обратная связь необходима, чтобы можно было "встретиться вместе с ними, провести проверку, уточнить какие-то вещи". "Просто чтобы не отвлекались вот на эти фейки, а более серьезно занимались и детально, тщательно разбирались с теми нарушениями, которые серьезные", — добавила глава ЦИК.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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