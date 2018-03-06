ЦИК не нашел нарушений в телесюжетах по жалобе Зюганова

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Рабочая группа ЦИК по информационным спорам на выборах-2018 не выявила нарушений законодательства о выборах в телесюжетах пяти каналов, на которые пожаловался лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщается на сайте Центризбиркома.

Очередное заседание рабочей группы по информспорам состоялось во вторник, 6 марта. Как указано в сообщении, рабочей группой "был рассмотрен вопрос об обращениях руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадия Зюганова, уполномоченного представителя КПРФ и доверенного лица кандидата на должность президента Российской Федерации Павла Грудинина".

"Обращения, в частности, касались содержания программ телеканалов "Россия 1", Первый канал, НТВ, "ТВ Центр", "РЕН ТВ"… Рабочая группа не установила в сюжетах телекомпаний наличия нарушений законодательства о выборах", — говорится в сообщении.

Руководитель рабочей группы, секретарь ЦИК России Майя Гришина отметила, что последняя декада избирательной кампании перед днем тишины будет насыщена совместными мероприятиями кандидатов на теле- и радиоканалах. Она уточнила, что "трибуну кандидаты получили, и в рамках этой трибуны можно ответить на любые вопросы, сформировать объективную картину, которая позволит гражданам сделать осознанный выбор".

"Нам бы хотелось, чтобы в последнюю декаду избирательной кампании тон и содержание сюжетов в рамках любых программ был бы максимально уважительным в первую очередь к избирателям, чтобы избиратели получали объективную, достоверную, сбалансированную информацию", — цитирует сайт ЦИК слова Гришиной.