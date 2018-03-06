Избирательный штаб Путина обсудит работу в последнюю неделю перед выборами

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Совещание избирательного штаба кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина, на котором будет обсуждаться работа в последнюю неделю перед выборами, состоится 12 марта, сказал РИА Новости сопредседатель избирательного штаба Путина Александр Румянцев.

"После праздников мы соберёмся в штабе и что обсудим, что мы будем делать перед выборами. Запланировано совещание на 12 марта, где мы обсудим тактику на последнюю неделю до выборов", — сказал Румянцев.