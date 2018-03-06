В ЦИК опровергли сообщения об исчезновении данных о выборах в 2012 году

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. В пресс-службе ЦИК России опровергли сообщения об исчезновении с официального сайта ведомства данных о результатах выборов президента РФ 2012 года, снабдив ответ ссылками для перехода к этим материалам.

Ранее главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале написал, что "с сайта ЦИК исчезли подробные результаты президентских выборов 2012 года (как со старой версии, так и с новой)" и, задавшись вопросом, для чего это сделано, предположил "чтоб не наблюдали?".

"Все материалы предыдущих кампаний находятся на официальных сайтах, доступ к ним обеспечен с новой, старой и архивной версии сайта", — сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

Пресс-служба ЦИК также выслала журналистам ссылки для перехода на запрашиваемые страницы.