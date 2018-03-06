Около 1,6 тысячи полицейских обеспечат безопасность на выборах в Ингушетии

НАЛЬЧИК, 6 мар — РИА Новости. Около 1,6 тысячи сотрудников полиции и Национальной гвардии будут обеспечивать безопасность во время выборов президента России на территории Ингушетии, сообщил заместитель начальника регионального МВД Руслан Шовгенов.
Выборы президента России пройдут 18 марта.
"По предварительным расчетам, всего на обеспечение правопорядка и общественной безопасности 18 марта 2018 года планируется задействовать до 1600 сотрудников органов внутренних дел, временных оперативных групп ГУ МВД и Управления Федеральной службы войск национальной гвардии", — приводит слова Шовгенова пресс-служба главы региона.
Он также отметил, что к обеспечению правопорядка в ходе выборов будут привлечены сотрудники частных охранных организаций и народные дружинники.
"Совместные наряды полиции и Федеральной службы войск национальной гвардии в круглосуточном режиме обеспечивают охрану помещений ЦИК Республики Ингушетия и девяти территориальных избирательных комиссий городов и районов", — добавил Шовгенов.
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