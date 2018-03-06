В Кремле прокомментировали кампанию, направленную на популяризацию выборов

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Кремль не навязывал российскому бизнесу активность, направленную на популяризацию президентских выборов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что Центральная избирательная комиссия ведет активную работу по популяризации выборов, вы видите соответствующую разъяснительную кампанию, которая ведется в СМИ, и мы это тоже видим. И, разумеется, на это не могут не обращать внимания люди, в том числе и представители бизнеса, которые, по всей видимости, реагируя на это, подключаются к дальнейшему продвижению выборной тематики среди своих сотрудников", — сказал он, комментируя публикации СМИ о том, что частный бизнес активно подключился к предвыборной агитации, и вопрос, поступали ли подобные призывы к бизнесу из Кремля.
"Безусловно, не может быть речи о том, чтобы Кремль кому-то навязывал подобную активность", — добавил Песков.
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