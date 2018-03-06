В Крыму завершили печать бюллетеней для выборов президента

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Типография "Таврида" завершила печать избирательных бюллетеней для проведения в Крыму выборов президента РФ, сообщил глава избиркома республики Михаил Малышев.
Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.
Малышев подчеркнул, что во вторник проходит приемка бюллетеней для голосования от типографии, а затем избирком передаст их территориальным избирательным комиссиям.
"В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии было изготовлено 1 миллион 483 тысячи 349 избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации. Количества изготовленных бюллетеней достаточно для того, чтобы обеспечить полностью голосование, даже тех людей, которые прибудут и будут находиться на территории республики Крым 18 марта 2018 года ", — сказал Малышев журналистам.
Кроме того, на типографии проведена процедура уничтожения лишних и бракованных бюллетеней. Всего уничтожено около 19,6 тысячи бюллетеней.
Малышев подчеркнул, что бюллетени поступят участковым комиссиям, согласно срокам, 16 марта. До этого они будут находиться в специальных местах хранения под постоянной охраной органов МВД.
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