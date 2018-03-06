В Крыму завершили печать бюллетеней для выборов президента

Отпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года. архивное фото

Отпечатанный бюллетень для голосования на выборах президента России 2018 года. архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Типография "Таврида" завершила печать избирательных бюллетеней для проведения в Крыму выборов президента РФ, сообщил глава избиркома республики Михаил Малышев.

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В Крыму и Севастополе выборы пройдут впервые после воссоединения с Россией в 2014 году. Ранее МИД Украины направил ноту протеста России по поводу проведения выборов на территории Крыма.

Малышев подчеркнул, что во вторник проходит приемка бюллетеней для голосования от типографии, а затем избирком передаст их территориальным избирательным комиссиям.

"В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии было изготовлено 1 миллион 483 тысячи 349 избирательных бюллетеней для голосования на выборах президента Российской Федерации. Количества изготовленных бюллетеней достаточно для того, чтобы обеспечить полностью голосование, даже тех людей, которые прибудут и будут находиться на территории республики Крым 18 марта 2018 года ", — сказал Малышев журналистам.

Кроме того, на типографии проведена процедура уничтожения лишних и бракованных бюллетеней. Всего уничтожено около 19,6 тысячи бюллетеней.

Малышев подчеркнул, что бюллетени поступят участковым комиссиям, согласно срокам, 16 марта. До этого они будут находиться в специальных местах хранения под постоянной охраной органов МВД.

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