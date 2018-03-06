Выборы 2018

Полтавченко присоединился к эстафете "Выбор чемпионов"

02:2106.03.2018
Новости
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фотоГубернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко принял участие во всероссийской эстафете "Выбор чемпионов" и 18 раз забросил мяч в баскетбольную корзину.

Кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак во время своего выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. 6 февраля 2018
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Всероссийская эстафета "Межнациональная зарядка 180318: выбор чемпионов", инициированная Федеральным агентством по делам национальностей в рамках проекта "Межнациональное движение "ПроРФ", стартовала 1 марта. Присоединиться к участию могут все желающие. Суть акции заключается в том, что до 18 марта — дня выборов президента РФ — в регионах страны пройдут массовые тренировки, в ходе которых будет выполнено 180318 спортивных упражнений: приседаний, подтягиваний и так далее. Акция также проходит в социальных сетях.

"Губернатор Санкт-Петербурга Г.Полтавченко ответил на вызов Р.Кадырова и присоединился к всероссийской эстафете #выборчемпионов180318", — написал пресс-секретарь губернатора Северной столицы Андрей Кибитов в Instagram.

Он также опубликовал видеоролик, где губернатор Петербурга 18 раз забрасывает мяч в баскетбольную корзину. "Я с удовольствием принял участие в этой замечательной эстафете, 18 раз поразил кольцо с разных дистанций", — отметил Полтавченко. Он также призвал всех прийти на выборы президента РФ.

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© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров принял участие в эстафете "Выбор чемпионов" и 18 раз поднял штангу. Он сообщил, что принял эстафету от губернатора Тульской области Алексея Дюмина, и передал ее председателю Госдумы Вячеславу Володину, губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко, главе КЧР Рашиду Темрезову и режиссеру Федору Бондарчуку.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком — алфавитном порядке — их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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