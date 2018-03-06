Собчак заявила, что в России можно создать тихую и спокойную жизнь

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты Ксения Собчак в ходе предвыборных дебатов заявила, что в России можно создать тихую и спокойную жизнь.

По ее словам, настоящее добро – это здоровая еда, хорошая школа для детей и хорошая зарплата. Она добавила, что добро в том, чтобы "жить спокойной мирной жизнью".

"Необязательно рвать рубаху, можно эту рубаху сшить и произвести в России. Можно создать спокойную, тихую жизнь. Потому что главная проблема нашей страны… — это бедность… Живут они плохо, потому что все деньги тратятся на военщину… Чтобы создать новый мир, который будет полон агрессии… Это путь в третью мировую войну", — сказала Собчак.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.