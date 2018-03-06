Бабурин рассказал, как государство должно помогать российским предприятиям

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Кандидат в президенты России Сергей Бабурин заявил, что государство должно брать на себя половину расходов на новое оборудование и технологии, которые закупают российские предприятия.

"Государство должно поддержать предприятия, которые вводят новое оборудование, привозят из-за рубежа новые технологи. А значит 50% затрат на это новое оборудование государство должно брать на себя. А, возможно, и часть следующей доли тоже на протяжении ближайших трех лет. Это делают достаточно средние государства", — сказал Бабурин в ходе предвыборных дебатов на Первом канале.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.