Жириновский предложил поставить инженеров во главе всех регионов

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар — РИА Новости. Кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский заявил, что во главе всех регионов и администраций нужно поставить инженеров.

"Инженеры, они лучше управляют. Если мы поставим во главе всех губерний и городов, вообще всей администрации инженеров, мы резко улучшим управление страной. У них другой ум, другой подход к системе управления. У нас кто управляет? Люди, не связанные с инженерной профессией", — сказал Жириновский в ходе предвыборных дебатов на Первом канале.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.