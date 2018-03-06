Выборы 2018

Кандидаты в президенты России озвучили идеи по развитию регионов

00:3806.03.2018
Новости
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Дебаты на канале Россия 1. Архивное фотоДебаты на канале Россия 1. Архивное фото

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Кандидаты в президенты России и представляющие их доверенные лица подискутировали по поводу развития регионов и представили свои идеи: от централизации страны с делением на крупные губернии до максимально широких полномочий регионам и возвращения бюджетного правила 2008 года.

Кандидат в президенты РФ Павел Грудинин на возложении цветов и венков к Мавзолею В.И. Ленина на Красной площади. 21 января 2018
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

Очередной раунд теле-дебатов состоялся в понедельник вечером на ОТР, темой обсуждения на этот раз стали вопросы развития регионов.

По мнению Бабурина, региональная политика должна руководствоваться принципами "детей – любить, семью – беречь, стариков – уважать", необходимо "сделать регионы самодостаточными", а людям по всей России – дать возможность работать и зарабатывать на жизнь.

Он подчеркнул, что нужно "обеспечить возможность в регионах сберегать в районных центрах, в маленьких деревнях и селах и фельдшерские пункты, и малокомплектные школы", и призвал "запретить понятие оптимизация".

Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Также кандидат предлагает "ввести новые механизмы, которые бы позволяли деньгам, заработанным в регионе, работать, прежде всего, в регионе". "Это касается нефтехимического, нефтегазового комплекса… Необходима осознанная политика, когда основные средства, заработанные в регионе, должны там оставаться", — продолжил Бабурин.

Доверенное лицо Грудинина Нина Останина подчеркнула необходимость выравнивать бюджетное финансирование регионов, поскольку нынешнее распределение налоговых поступлений в пропорции 70% на 30%, из которых 70 идут федеральному центру, ущемляет регионы.

Главным принципом региональной политики, по ее словам, должно стать "не разобщение регионов, а создание единого хозяйственного механизма".

Стоп-кадр дебатов на канале Россия 1
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"С нашей точки зрения, первое, что надо сделать, — не разделять регионы, не разобщать их, а объединять в единый народно-хозяйственный комплекс. Для этого необходимы целевые программы. Что такое сегодня целевые программы, не понимает никто. Но если бы сырьевые регионы переработку переносили в другие регионы, это позволило бы обеспечить работой людей не только в Тюмени, но и за пределами Тюменской области", — уверена она.

Жириновский считает необходимым полностью изменить принцип территориального деления, отказавшись от национального принципа. "Надо отказаться от национального деления, — добровольно, никого не надо принуждать, мелкие регионы объединить, должно быть 30 губерний по 5 миллионов", — считает кандидат от ЛДПР.

По его мнению, этот принцип имеет экономическое обоснование: только регионы с население не менее 3 миллионов человек будут самодостаточны. Жириновский уверен, что для России, которая "исторически была мощным централизованным государством", необходим только этот принцип – "только централизация", что позволит выровнять ситуацию в субъектах.

Кандидат в президенты РФ Сергей Бабурин. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Не надо говорить о деньгах – давайте дадим больше денег. Сделаем правильное административное деление, а без этого куда деньги не давайте, они пропадут", — считает он.

Доверенное лицо Собчак Андрей Нечаев заявил, что необходимо "резко расширять полномочия регионов и дать им для этого соответствующее финансирование, особенно, местному самоуправлению".

"Мы предлагаем вернуть бюджетное правило, которое в 2008 году отменили – что доходы между федеральным центром и регионами должны делиться в пропорции 50 на 50. Сейчас у нас 65 – федеральный центр, 25 — регионы и 10 — абсолютно финансово обезвоженное местное самоуправление", — добавил он.

Кроме того, нужно вернуться к реальным прямым выборам глав регионов и вернуть прямые выборы мэров, убежден представитель Собчак.

Экран на здании Центрального телеграфа в Москве с символикой выборов президента РФ 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сурайкин видит корень проблемы развития регионов в нынешней капиталистической системе. По его мнению, ситуацию в регионах удалось бы выровнять, "если бы сегодня мы вернулись к основам социализма, проводили плановую экономическую политику на территории всей Российской Федерации и связывали регионы экономически".

Соломон Гинзбург, представлявший на этих дебатах кандидата Титова, полагает, что "региональная политика должна быть основана не на любви, не на громких лозунгах, провоцирующих межнациональную рознь"; по его словам, для развития регионов нужна новая экономическая политика.

"Конечно же, надо восстанавливать бюджетный федерализм, надо восстанавливать федерацию, потому что сила России, нашего родимого отечества — в крепости регионов", — отметил он.

По его словам, для этого есть совершенно конкретные рецепты, — создание современной инфраструктуры, сглаживание различий между регионами в связи со строительством энергообъектов и дорог, оптимизация строительства жилья, рост пропускной способности транспортной инфраструктуры.

Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак перед началом встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Для снижения диспропорции в развитии территорий страны нужно "начинать решать конкретные вопросы", уверен Явлинский. Говоря о проблеме бедности, он подчеркнул, что нужно освободить от подоходного налога всех, кто попал в зону ниже минимальных зарплат, минимального прожиточного уровня на члена семьи.

"Второе – создание накопительных счетов. С помощью создания накопительных счетов надо выравнивать регионы, потому что должна быть определенная последовательность. Дальше — создание системы базового дохода. Нужно выравнивать, и начинать надо с депрессивных регионов, таких как Великий Новгород, откуда пошла наша государственность, Псков", — полагает кандидат.

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