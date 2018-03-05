Грудинин о счетах: не удивлюсь, если завтра у меня найдут Янтарную комнату

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин считает "вбросом" информацию о миллионе долларов в швейцарском банке и не удивится, если завтра у него обнаружат Янтарную комнату.

В понедельник Центризбирком сообщил, что по информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, на которых размещено около 1 миллиона долларов, в том числе порядка 174 унций золота. При регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него нет иностранных счетов. Центризбирком пока не получил подтверждающих документов, что Грудинин действительно закрыл все счета в банках.

"Сегодня произошел очередной информационный вброс в федеральные СМИ о моих счетах и чуть ли не о золоте партии, которое я храню в швейцарском банке! А вам не кажется, что открыть в одном банке 11 или 13 счетов по меньшей мере странно!? Не удивлюсь, если завтра они расскажут о том, что на моей даче обнаружили Янтарную комнату и библиотеку Ивана Грозного!" — приводится заявление Грудинина на его странице в Facebook.

"Особенно мне понравился комментарий члена ЦИК Булаева о том, что они мне верят. Тогда зачем сначала распространять непроверенную информацию, а потом разбираться? Могли бы выяснить все в штабе кандидата или в ФНС России. Там находится исчерпывающая информация о закрытии всех иностранных счетов и объяснения банка о внутренних счетах, которые неизвестны клиенту", — добавил Грудинин.

Он отметил, что это "очередная попытка устроить сенсацию на пустом месте". "Я ничего не скрывал, выполнил все требования законодательства РФ. У меня складывается такое ощущение, что кого-то очень беспокоит популярность оппозиционного кандидата. Многие журналисты начали спрашивать меня, буду ли я сниматься с выборов. Кому бы этого ни хотелось и что бы они там ни говорили — не дождутся!" — заключил Грудинин.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.