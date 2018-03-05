Хакеры взломали предвыборный сайт Собчак

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Предвыборный сайт кандидата в президенты России Ксении Собчак был взломан хакерами в понедельник вечером и не функционировал около двух часов, сейчас его работа восстановлена, сообщила РИА Новости официальный представитель Собчак Ксения Чудинова.
"Он (сайт — ред.) упал, потому что была хакерская атака с переадресацией на безобразную совершенно картинку. Сайт подняли, все сделали", — сказала Чудинова.
На картинке, куда переадресовывались пользователи, был изображен лидер ЛДПР Владимир Жириновский с минеральной водой "Жирик" По словам Чудиновой, сайт Собчак не функционировал "больше двух часов".
В ходе дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР назвал ее "дурой". Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на оппонента стакан воды.
На вопрос, будет ли штаб выяснять, кто стоял за хакерской атакой, собеседница агентства заявила, что это зависит от заключения юристов. "Они дадут оценку, и, исходя из их оценки, мы начнем работать", — сказала Чудинова.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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