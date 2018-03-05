МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Потасовка, которую устроили в эфире канала "Россия 1" кандидаты в президенты РФ Ксения Собчак и Владимир Жириновский, собрала у телевизоров более 2,7 миллиона потенциальных избирателей, установив рекорд первой недели теледебатов, следует из исследования компании Mediascope.
В ходе дебатов на канале "Россия 1" 28 февраля Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР назвал ее "дурой". Жириновский продолжил обзывать Собчак, после чего она вылила на оппонента стакан воды.
Скандальные дебаты на "России 1" посмотрели 2 миллиона 712 тысяч 95 зрителей старше 18 лет. Вторыми по популярности стали дебаты на "России 1" 1 марта (аудитория телепрограммы составила 2 300 340 совершеннолетних россиян). Замыкают тройку лидеров дебаты на Первом канале, состоявшиеся 1 марта (1 178 141): тогда словесная перепалка разгорелась уже между Собчак и ведущим дебатов Анатолием Кузичевым, который позже получил от ЦИК устное замечание.
Наименьшую аудиторию на первой неделе теледебатов собрал "ТВ Центр": 1 марта дебаты на канале посмотрели 229 154 человека старше 18 лет.
Исследование проводилось в городах с населением больше 100 тысяч человек.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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