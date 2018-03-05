В ОБСЕ оценили работу российского Центризбиркома

ВАРШАВА, 5 мар – РИА Новости. Международная миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами президента России отметила содержательность работы ЦИК над проблемами предвыборной кампании говорится в промежуточном отчете, размещенном на сайте БДИПЧ.
"На большинстве заседаний, на которых присутствовали представители МНВ (миссии по наблюдению за выборами — ред.) БДИПЧ, велись содержательные и развернутые обсуждения по множеству вопросов, включая сообщения о вмешательстве местных администраций в избирательный процесс и нарушениях со стороны нижестоящих избирательных комиссий", — говорится в документе.
Например, 8 февраля ЦИК отменила решение избирательной комиссии Московской области о проведении 18 марта интернет-опроса, так называемого "школьного референдума", и вынесла предупреждение председателю комиссии за превышение полномочий, а также использование официальных изображений и логотипов из информационных материалов для избирателей. Опрос должен быть включать вопрос о продлении школьной недели с пяти до шести дней.
Кроме того, в промежуточном отчете наблюдатели отмечают, что на заседаниях ЦИК "обсуждались также жалобы о принуждении избирателей к участию в выборах с целью повышения явки".
В документе БДИПЧ указывается, что на 142-м и 143-м заседаниях председатель ЦИК заявила, что проинформирована о том, что сотрудников предприятий и учителей школ якобы принуждают зарегистрироваться на голосование на конкретных избирательных участках, так как, согласно обвинениям, это позволит нарушителям повлиять на выбор избирателей.
Также отмечается, что ЦИК сформировала две профильные рабочие группы: по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб от участников избирательного процесса.
Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.
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