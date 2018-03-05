Грудинин до регистрации в ЦИК закрыл все зарубежные счета, заявил Болдырев

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Кандидат на пост президента РФ от КПРФ Павел Грудинин до своей регистрации в ЦИК закрыл все счета в зарубежных банках, никаких миллиардов у него нет, заявил в ходе предвыборных дебатов на телеканале "Россия-24" доверенное лицо Грудинина Юрий Болдырев.

В понедельник Центризбирком сообщил, что по информации, предоставленной Федеральной налоговой службой, у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, на которых размещено около 1 миллиона долларов. При регистрации Грудинина кандидатом в президенты 12 января ЦИК опирался на данные о том, что у него нет иностранных счетов. Центризбирком пока не получил подтверждающих документов, что Грудинин действительно закрыл все счета в банках.

"По просьбе Грудинина я помогал ему, готовил документ, который он подписал, из него ясно следует, что никаких миллиардов на счетах не было, все счета закрыты до момента регистрации, и сумма рыночная того, что там было, – в пределах 26 миллионов рублей… Все остальное ложь и клевета", — сказал Болдырев.

Он добавил, что ЦИК в настоящий момент не может подтвердить, что Грудинин не закрыл счета в иностранных банках. "Если ЦИК не может ни подтвердить, ни опровергнуть, то нечего вбрасывать фейки, сначала докажите, а потом выносите на суд публики", — заявил Болдырев.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.