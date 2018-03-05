Против мужчины, напавшего на Собчак, завели дело о мелком хулиганстве

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Дело о мелком хулиганстве возбудили против мужчины, напавшего на кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, сообщает столичный главк МВД РФ в понедельник.

"В отношении гражданина, который 4 марта 2018 года около дома №40 по Ленинградскому проспекту плеснул водой в лицо кандидату в президенты России Ксении Собчак, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", — говорится в сообщении.

В воскресенье штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил ее водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, "нападавшим оказался мужчина по имени Алан Дзуцев, он является помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова". Пресс-секретарь спикера МГД позже сообщила, что напавший на Собчак не является официальным помощником Шапошникова. Председатель Мосгордумы принес извинения Собчак за действия стажера. Позже в МГД заявили, что он больше там не стажируется.

В ходе дебатов на канале "Россия 1" Жириновский вмешался в выступление другого кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал ее оскорблять, и она вылила на оппонента стакан воды.

Выборы президента России пройдут 18 марта, на этот пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.