Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак перед началом встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018

Телеведущая, кандидат в президенты РФ от партии Гражданская инициатива Ксения Собчак перед началом встречи с председателем Центральной избирательной комиссии РФ Эллой Памфиловой в Москве. 5 марта 2018

МОСКВА, 5 мар – РИА Новости. Ксения Собчак приняла извинения Сергея Собянина за нападение на нее стажера Мосгордумы. Об этом кандидат в президенты написала в своем Instagram.

"Мне позвонил мэр Москвы Сергей Семенович Собянин и принес свои извинения за вчерашнее нападение на Ленинградском проспекте. Должна признать, что такой поступок вызывает у меня глубокое уважение. Вообще для российских властей совершенно нетипично признавать свою вину за те безобразия, которые происходят в стране", — написала Собчак.

Она отметила, что принимает извинения мэра Москвы.

Ранее председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также извинился перед Собчак.

В воскресенье на Ксению Собчак было совершено нападение. Мужчина подбежал к ней и облил ее водой со словами "Это вам за Жириновского". В штабе кандидата в президенты заявили, что это был Алан Дзуцев, помощник Шапошникова. В Мосгордуме уточнили, что он не является помощником законодателя, а проходит стажировку в учреждении. Позднее пресс-секретарь Шапошникова заявила, что стажировка мужчины прекращена.

На теледебатах в среду Ксения Собчак облила водой кандидата в президенты от ЛДПР Владимира Жириновского, который обзывал ее.

Выборы президента России состоятся 18 марта. На этот пост претендуют Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста).