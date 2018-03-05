МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стажер, напавший на кандидата на пост президента России Ксению Собчак, лишен практики в Мосгордуме (МГД). Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь председателя МГД Полина Орехова.

"Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме", — заявила она.

В воскресенье штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил кандидата водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, нападавшим оказался помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев.

Позже пресс-секретарь спикера пояснила, что Дзуцев официально не работает в Мосгордуме, а проходит там стажировку.

Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за действия практиканта.

В отношении молодого человека возбудили административное дело о мелком хулиганстве.

В ходе дебатов на канале "Россия 1" кандидат на пост президента Владимир Жириновский вмешался в выступление оппонента Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал ее оскорблять, и она вылила на него стакан воды.