МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Стажер, напавший на кандидата на пост президента России Ксению Собчак, лишен практики в Мосгордуме (МГД). Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь председателя МГД Полина Орехова.
"Молодой человек больше не стажируется в Мосгордуме", — заявила она.
В воскресенье штаб Собчак сообщил, что молодой человек облил кандидата водой со словами "Это за Жириновского". По утверждениям штаба, нападавшим оказался помощник председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова Алан Дзуцев.
Позже пресс-секретарь спикера пояснила, что Дзуцев официально не работает в Мосгордуме, а проходит там стажировку.
Председатель Мосгордумы извинился перед Собчак за действия практиканта.
В отношении молодого человека возбудили административное дело о мелком хулиганстве.
В ходе дебатов на канале "Россия 1" кандидат на пост президента Владимир Жириновский вмешался в выступление оппонента Сергея Бабурина. Собчак призвала его к спокойствию, лидер ЛДПР начал ее оскорблять, и она вылила на него стакан воды.
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