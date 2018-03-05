МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Около 2,5 миллионов проживающих в Москве россиян, из которых порядка 1,7 миллиона прописаны в других регионах, могут воспользоваться правом подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, чтобы проголосовать на выборах президента РФ, сообщил глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов.
"Порядка 1,7 миллиона человек, проживающие, работающие или учащиеся в Москве, прописаны в других регионах. Около 800 тысяч москвичей, имеющих московскую прописку, фактически проживают за пределами столицы. Внутри самого города порядка полумиллиона жителей, будучи прописанными в одном конце города, фактически проживают в противоположном. То есть около 3 миллионов избирателей в Москве потенциально могут воспользоваться новым порядком", — сказал Горбунов в ходе круглого стола в понедельник.
По его словам, на сегодняшний день таким правом воспользовались порядка 10% человек.
Глава столичного избиркома подчеркнул, что в среднем в день МФЦ принимают порядка 6 тысяч желающих войти в список избирателей по месту своего пребывания, примерно такое же количество заявок ежедневно принимают в УИКах, отметил он.
"Такое равномерное распределение говорит о востребованности нового порядка подачи заявлений по месту нахождения. Никто людей насильно не заставляет писать заявления. Цифры подтверждают, что новым порядком люди пользуются исключительно по их воле и усмотрению", — подчеркнул он.
В ходе президентской кампании-2018 впервые на федеральных выборах применятся новый механизм голосования граждан по месту фактического нахождения, который заменил открепительные удостоверения. Территориальные избирательные комиссии, многофункциональные центры и портал госуслуг с 31 января начали принимать заявления о включении в список избирателей на другом участке от граждан, которые хотят проголосовать там, где они фактически будут находиться, а не по месту официальной регистрации. Участковые избиркомы с 25 февраля начали принимать аналогичные заявления о внесении в список избирателей на другом избирательном участке. Прием таких заявлений продлится до 12 марта.
Выборы президента пройдут 18 марта. Официально зарегистрированы кандидатами на пост президента восемь человек (в алфавитном порядке): Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").
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